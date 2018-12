Scontro sulla 106 a Badolato: due feriti, uno è grave

È di due persone, di cui una grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla 106 a Badolato marina. Per cause in corso di accertamento, tre autovetture si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, le forze dell’ordine per i rilievi del caso, l’Anas per ripristinare la viabilità e il personale sanitario del 118 che ha trasportato il ferito meno grave in ospedale, mentre l’altro è stato trasferito con l’elisoccorso.

Il traffico ha subito rallentamenti per le opere di messa in sicurezza della strada e delle autovetture coinvolte.