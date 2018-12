Si accende il Natale a Reggio: cultura, spettacolo e promozione territoriale

L’installazione delle luminarie nel centro storico ha acceso il Natale 2018 nel Comune di Reggio Calabria, con un insolito cartellone di eventi, ricco di iniziative culturali, di spettacolo e di promozione territoriale, che accompagneranno reggini, turisti e visitatori fino al prossimo 6 gennaio.

Verranno dunque allestiti i Mercatini di Natale. Piazza Duomo (fino al 29 dicembre 2018), piazza Italia, piazza Camagna, corso Garibaldi Sud, piazza Sant’Agostino e piazza della Consegna, sono già allestite con casette di legno con addobbi, strenne e prodotti artigianali e agroalimentari natalizi.

Verranno presentati diversi eventi di cultura, musica e spettacolo. Le iniziative culturali, musicali e di spettacolo prendono vita nelle piazze cittadine: piazza Duomo (dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019), piazza Garibaldi, piazza Castello, piazza De Nava, piazza Indipendenza. Altre manifestazioni, invece, sono accolte nelle strutture del Teatro comunale “Francesco Cilea", Castello Aragonese, Pinacoteca civica, ex Grande Albergo Miramare.

Dal centro alla periferia, sono decine gli eventi aggregativi – anche artistici, sportivi e solidali - previsti per questo Natale, tra cui: la pista su ghiaccio sul viale Zerbi (di fronte stazione Lido), la notte Bianca dello shopping, la Giornata dei Greci di Calabria, il Circo Lidia Togni, fino al 48° tuffo in mare con cui si celebrerà, come d’abitudine, l’arrivo del nuovo anno.