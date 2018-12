Cocaina dentro una bambola di porcellana, 2 arresti a Corigliano

Avevano nascosto la droga in una bambola di porcellana ma il fiuto del cane antidroga Jettamor's ha permesso ai carabinieri di Corigliano di scovarla ugualmente.

È successo in contrada occhio di Lupo, dove i militari hanno controllato la casa di una coppia con precedenti penali.

I carabinieri una volta entrati nell’abitazione, che avrebbe dovuto ospitare solo la donna perché il marito è in carcere, hanno trovato un altro uomo.

Una volta dentro, grazie al cane hanno controllato la bambola che era su una mensola della cucina e dentro la quale erano stati nascosti 8 grammi di cocaina, suddivisi in 24 dosi pronte per la vendita, oltre a 5 grammi di sostanza da taglio, forse usata per allungare la cocaina pura.

I carabinieri hanno inoltre scoperto, oltre a diversi barattolini in plastica, anche un bilancino di precisione e 1.100 euro, alcuni nel pantalone dell'uomo mentre la parte più consistente era nascosta nella culla di un bimbo di pochi mesi.

La donna, M.D.L., 26 anni, con molti precedenti, e l'uomo, D.V.L.P., 30 anni, tedesco ma domiciliato a Corigliano ed incensurato, sono stati arrestati e messi ai domiciliari.