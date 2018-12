Lamezia, il fiuto dei cani Max e Floyd non sbaglia. Trovata droga nelle scuole

Quarantadue grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, all’interno di una busta di plastica con un bilancino elettronico, e un attrezzo utilizzato per sminuzzare la marijuana denominato grinder, è stato trovato in un orinatoio di una scuola di Lamezia Terme. La sostanza è stata “fiutata” dal cane antidroga Max.

Durante il controllo, disposto dal Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure”, ed eseguito dagli agenti con la collaborazione delle unità cinofile di Vibo Valentia, sono stati trovati in un’altra scuola 15,3 di marijuana, scovata dal cane antidroga Floyd in un’aiuola del cortile interno della scuola. La droga era nascosta in un pacchetto di sigarette. Anche in questo caso la sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per essere spacciata.

I controlli sono stati disposti di intesa con i dirigenti scolastici.