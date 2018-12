Tagliano la legna nel parco delle Serre, arrestati per furto

Due braccianti agricoli sono stati sopresi mentre tagliavano con una motosega e portavano via 45 piante di alto fusto di pino laricio, già sezionate in tronchi, esboscati con l’utilizzo di un trattore gommato.

Per loro, un 51enne ed un 26enne di Simbario, nel vibonese, dato che alcuni precedenti specifici, è scattato l’arresto in flagranza per furto pluri-aggravato di legname e danneggiamento e posti ai domiciliari. Tutto il materiale è stato invece sequestrato insieme ai mezzi utilizzati.

A scoprire i due, in località Morrone, nelle campagne di proprietà della Regione e ricadenti nel Parco Naturale Regionale delle Serre, sono stati gli uomini delle Stazioni Carabinieri Forestale di Serra San Bruno e Fabrizia, supportati dai colleghi della Forestale del capoluogo.