Non gli arriva la pensione, va all’Inps e scopre d’esser morto: disavventura per un 83enne

Secondo il sistema dell’Inps A.V. era deceduto. Peccato che l’uomo, un 83enne di Tropea, fosse invece vivo e vegeto.

Per un errore burocratico il pensionato era risultato deceduto e per questo l’Istituto di previdenza aveva interrotto l’erogazione della pensione.

L’uomo, infatti, non ha percepito i fondi previdenziali per i tre mesi esclusa la disabilità. Così dopo essersi accorto del mancato versamento, si è recato negli uffici dell’Inps dove gli è stato risposto che per loro risultava deceduto.

Per ovviare il problema l’83 anni, con a carico un figlio disabile, ha dovuto produrre un certificato da consegnare all’Ufficio dell’Istituto nazionale di previdenza sociale che comprovasse la sua esistenza in vita.

L’Inps ha quindi confermato di voler saldare le pensioni arretrate, ma solo da febbraio del 2019.