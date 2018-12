Basket, la Viola affronta fuori casa la squadra di Capo d’Orlando

Ottava vittoria stagionale per la Viola Basket che, nonostante le defezione dei giocatori che hanno avuto piccoli problemi fisici, ha portato a casa il risultato. È quanto conferma il capitano della squadra, Matteo Fallucca che ha inoltre affermato di aver avuto “problemi alla schiena il giorno prima di Scauri, sono riuscito a scendere in campo al 50% e solo grazie al lavoro dello staff medico che ringrazio. Domenica a Capo d’Orlando ci sarò e spero di essere al meglio, Fall e Nobile invece stanno migliorando a faranno di tutto per esserci".

"Per noi era una gara importante e non semplice, sia per le assenze sia perché venivamo da una brutta sconfitta a Caserta - prosegue Fallucca - Ci tenevamo molto a fare bene contro una buona squadra, serviva una prova di maturità e siamo contenti di esser riusciti a farla. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, ognuno ha sopperito all'assenza o i problemi degli altri”.

Domenica il team della squadra di Reggio Calabria sarà in trasferta a Capo d’Orlando prima di concludere un Girone d’Andata molto impegnativo. “Sarà una partita difficile. Noi non saremo ancora al 100% e loro hanno cambiato tanto rispetto ad inizio stagione. Li abbiamo affrontati nel precampionato ma adesso è un’altra storia, hanno aggiunto Babilodze e Gambarota che sono due ottimi giocatori. Speriamo nella presenza dei tifosi da Reggio Calabria visto la vicina trasferta", ha detto Fallucca.

"Questo mese sarà un periodo molto importante, noi pensiamo ad una partita alla volta ma è chiaro che sappiamo che ci attendono delle gare importanti dopo le quali sapremo meglio quale sarà il nostro ruolo. Siamo carichi e concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. L’augurio è quello di rimediare alla penalizzazione, abbiamo buttato via la prima a Matera mentre a Caserta abbiamo meritato di perdere. In casa non possiamo fare passi falsi, Salerno e Roma verranno a Reggio e sappiamo che dovremo portare la vittoria dalla nostra parte”, ha concluso il capitano della Viola.