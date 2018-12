Anas, riapre al traffico lo svincolo di Arghillà in direzione di Salerno

Oggi pomeriggio alle 17 riapre al traffico la rampa di immissione, in direzione Salerno, dello svincolo di Arghillà, nei tempi previsti e concordati con la Prefettura di Reggio Calabria.

Gli interventi rientrano nelle attività di restyling della tangenziale di Reggio Calabria tra gli svincoli di Campo Calabro e Santa Caterina.

Sullo svincolo saranno, comunque, effettuate ulteriori lavorazioni di completamento e finitura, così come previsto nel programma lavori. Tali interventi prevedono l’istituzione di restringimenti o chiusure, solo in orario notturno, per ridurre ulteriormente ogni disagio all’utenza. In questa prima fase le attività hanno riguardato la realizzazione delle nuove cunette, la regimentazione delle acque e l’installazione delle nuove barriere di protezione.