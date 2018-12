Aggredì e rapinò un uomo a luglio, individuato l’autore della rapina

Personale della Squadra Mobile di Cosenza ha notificato un provvedimento di presentazione alle forze di polizia, emesso dal Gip presso il Tribunale del capoluogo, nei confronti di M.A., 41enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina ed evasione.

Le indagini della Mobile sono partite a seguito della rapina commessa ai danni di un cittadino nei pressi del Centro Commerciale “Due Fiumi”. L’uomo era stato aggredito da un soggetto che, dopo avergli intimato di consegnare il portafogli, lo ha strattonato tanto da procurargli delle lesioni.

In soccorso della vittima era accorsa una donna, dipendente del centro commerciale in questione, ed insieme erano riusciti a mettere in fuga il rapinatore che si è allontanato a bordo di un’autovettura della quale è stata presa parzialmente la targa.

Accertamenti successivi e riscontri, condotti dal personale della Squadra Mobile hanno permesso di individuare l’autore materiale del reato.