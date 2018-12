I Carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro hanno fatto irruzione nell’Istituto Nautico locale per un controllo antidroga.

I militari, con il supporto delle Unità cinofile, hanno passato a setaccio l’edificio per circa due ore. Aule e i vari laboratori dello stabile rastrellate in ogni angolo ma l’esito è stato negativo, non è saltata fuori nessuna traccia di stupefacente.