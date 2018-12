Danni da maltempo, Ministro assicura: “Maggiori fondi ed un aiuto concreto alle imprese ”

Ministro Barbara Lezzi

“Maggiori fondi al Sud, anche sul versante Anas e ferrovie, ed un aiuto concreto alle imprese già in un periodo difficile sono state colpite anche dal maltempo”: è quanto ha assicurato il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in visita questo pomeriggio a Crotone dove ha incontrato i rappresentanti istituzionali del territorio, sindacati, Confindustria ed i titolari delle imprese colpite dalle recenti avversità climatiche.

Sollecitata dai giornalisti presenti, il Ministro ha assicurato che saranno effettuati degli interventi anche sulle infrastrutture, come le strade, in alcune casi definite “da terzo mondo” e l'aeroporto di Crotone, assicurando altresì una sinergia con il Ministro ai Trasporti, Toninelli.

Il ministro Lezzi ha assicurato, anche, che non appena dalle Regioni arriveranno i report con la segnalazione delle stime dei danni subiti, si terrà un apposito consiglio dei Ministri per la ripartizione dei fondi che verranno messi a disposizione, per far ripartire le imprese ed i territori colpiti così duramente.

Ha annunciato, poi, che il Governo attingerà anche a fondi europei, in questo caso, per il settore delle infrastrutture ma anche per il dissesto idro geologico, che verranno inseriti nell'ambito di un apposito piano nazionale e riguarderà anche il Sud e la Calabria.

Rassicurazioni, ancora, il ministro Lezzi ha dato anche sul fronte degli Lup ed Lsu calabresi i cui rappresentanti ha incontrato stamane,(LEGGI) sia quanto concerne la proroga in tempi brevi ed anche per la loro futura stabilizzazione, anche qui, nell'ambito di un piano nazionale.

Ha annunciato, infine, che il Governo metterà a disposizione un fondo da 4 miliardi, ripartiti in annualità da 800 mlioni di euro, che saranno utilizzati esclusivamente per investimenti, di concerto con il Ministero dei Trasporti, anche per completare eventuali progetti di opere che sono rimaste incomplete.

Ad aspettare il Ministro all’esterno dell’Ufficio territoriale di Governo c’era anche una rappresentanza del Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone che voleva consegnarle un opuscolo e parlare con la titolare del dicastero della problematica dello scalo pitagorico, ma che è dovuto restare fuori dal palazzo senza poter incontrare la Lezzi.