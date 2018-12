Galleria a Marcellinara, Anas: al via i lavori di ripristino degli impianti tecnologici

Al via i lavori di ripristino degli impianti tecnologici della galleria ‘Sella di Marcellinara’ lungo la strada statale 280 ‘Dei due Mari’ nel territorio comunale di Catanzaro.

Le attività in galleria - informa l'Anas attraverso una nota - avranno inizio a partire da domani 6 dicembre 2018 e termineranno alle ore 24:00 del 12 febbraio 2019 ed interesseranno, per la prima parte, la canna in direzione Lamezia Terme (dal km 21,300 al km 20,100), che sarà chiusa al traffico con conseguente deviazione del traffico veicolare sull’altra carreggiata predisposta a doppio senso di circolazione e con divieto di sorpasso e limitazione di velocità di 50km/h.

I lavori, per un investimento complessivo di circa 5 milioni 437 mila euro, sono finalizzati all’adeguamento normativo in materia di sicurezza ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 poiché allo stato attuale la galleria è dotata esclusivamente di un impianto d’illuminazione oramai vetusto ed obsoleto.

Nel dettaglio, le attività prevedono la realizzazione dell’impianto d’illuminazione, antincendio, rilevazione incendi galleria, segnaletica verticale di emergenza, SOS, impianto di supervisione e controllo, impianto radio e drenaggio dei liquidi da sversamenti accidentali.