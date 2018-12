Lavoro, Lezzi: per ex lsu-lpu Governo lavora a soluzione per stabilizzazione

“La vostra condizione di precariato si trascina da sin troppo tempo e noi abbiamo intenzione risolverla definitivamente con la stabilizzazione.” Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi durante l’incontro, presso l’aeroporto di Lamezia Terme, con una delegazione di lavoratori ex Lsu-Lpu e rappresentanti sindacali. "Il governo sta facendo tutto il possibile per trovare una soluzione immediata, in Legge di bilancio.

Ad ogni modo, qualora non riuscissimo a procedere con la stabilizzazione in tempi brevissimi per ragioni tecniche, intanto si procederebbe con una proroga dei contratti e successivamente si provvederà alla stabilizzazione definitiva. Su questo il nostro impegno è chiaro e lo abbiamo confermato più volte”.