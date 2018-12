Paura nella notte a Tropea, diverse auto distrutte da un incendio

Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio che questa notte ha distrutto diverse auto (tra le quali, una Peugeot 3008 di proprietà di R.B., 55enne del luogo), in viale Tondo XI traversa.

Le fiamme si sono, poi, propagate in un vicino stabile generando panico tra gli inquilini. Fortunatamente non c’è stata alcuna seria conseguenza. Sull’episodio indagini da parte dei carabinieri della Stazione locale. Non si esclude il dolo.