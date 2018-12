Street art al parco della biodiversità: Abramo accoglie proposta dell’onorevole traversa

Il Parco della Biodiversità Mediterranea apre allo street art. Il presidente della Provincia Sergio Abramo, su proposta del presidente del Parco Michele Traversa, autorizzerà giovani writers a esercitare il proprio talento all’interno del grande polmone verde della città.

“Tale iniziativa – ha commentato Traversa – darà a giovani artisti l’occasione di uscire dalla semiclandestinità in cui solitamente si esercita lo street art e regalerà loro il modo per farsi notare attraverso i lavori che realizzeranno sulle pareti che costeggiano i campetti di calcio. I murales sono un ottimo modo per promuovere un dialogo fra la città e i suoi abitanti, è per questo che siamo particolarmente soddisfatti che il Parco della Biodiversità, essendo un luogo di ritrovo molto amato e frequentato, ospiti un progetto simile”.

“Già nel 2005 – ha ricordato Traversa – la Provincia di Catanzaro aveva indetto un fortunato concorso internazionale di writers dal titolo “Rappresent-Weekend Hip Hop al Parco dell’Agraria” che, attraverso la partecipazione di grandi artisti italiani e stranieri, aveva reso possibile valorizzare un’area grigia e degradata del parco. Con il presidente Abramo, che ha accolto con immediato entusiasmo la mia proposta, condividiamo l’idea che sia importantissimo dare spazio alle nuove generazioni. Sono i giovani a dettare, oggi, regole e tendenze che possono dare vita a nuovi modi sani di comunicare o di reinterpretare la comunicazione. È per questo che si è anche pensato di dare luogo a una nuova edizione del concorso internazionale di writers, che appronteremo prossimamente”.