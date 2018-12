Tagliano e tentano di rubare legna in proprietà privata, 2 denunce

I carabinieri forestali di Crotone hanno denunciato due persone che avevano tagliato alberi e tentato di rubarne la legna da un rimboschimento di eucaliptus di proprietà privata. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Durante un controllo del territorio in località Martorana – Carpentieri dell’area collinare del capoluogo, i militari della stazione forestale Crotone hanno notato alcuni movimenti sospetti ed hanno scoperto un taglio non autorizzato di alberi di eucaliptus. Sono state così rinvenute alcune cataste di legna già depezzata, pronta per essere asportata.

Durante l’operazione i militari hanno trovato, nascosti nel rimboschimento, una motosega e altri oggetti, tutti posti sotto sequestro. In seguito alle indagini sono stati individuati i responsabili del taglio e del tentato furto, due cittadini di Rocca di Neto, deferiti alla Procura della Repubblica. Uno dei due era già stato arrestato in passato per taglio e furto di legna.

Il veicolo utilizzato dai due è stato posto sotto sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa e sono state comminate sanzioni per violazioni del codice della strada.

I militari hanno informato il proprietario del rimboschimento, ignaro dei fatti occorsi, che ha sporto querela contro i responsabili del danneggiamento della sua proprietà.