I carabinieri di Rocca di Neto hanno arrestato un commerciante 48enne del posto per furto aggravato di energia elettrica.

Eseguita un’ispezione in un negozio, effettuata insieme ai tecnici della società di distribuzione, si è scoperto che aveva installato un magnete sopra il contatore, alterando così la registrazione dei consumi. Dopo le formalità l’uomo è stato rimesso in libertà, così come disposto dall’autorità giudiziaria.