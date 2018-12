Guasto alla condotta idrica in via Santa Croce, Congesi: più grave di quanto previsto

La Congesi, società che gestisce il servizio idrico a Crotone, è a lavoro per riparare l'improvviso danno verificatosi alla conduttura idrica in via Santa Croce.

I lavori stanno richiedendo più interventi - informa la società –poiché il danno si è rivelato più grave di quanto previsto ed ha richiesto interventi tecnici che si sono protratti anche durante la notte scorsa e che avrebbero necessitato di ulteriore tempo per la conclusione delle attività.

Tuttavia – prosegue la Congesi - per non creare disagio alla cittadinanza si è provveduto a ripristinare il servizio idrico.

Nei prossimi giorni sarà necessario rintervenire sulla conduttura in oggetto e sarà cura di Congesi comunicare alla cittadinanza tempi e modi di intervento.