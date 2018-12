Vvf: celebrata a San Giovanni in Fiore Santa Barbara

Nella mattinata di oggi presso la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri, che quest’anno ha visto protagonista il più grosso centro della Sila.

All’evento, perfettamente organizzato dai pompieri silani, hanno partecipato l’amministrazione comunale con il vice Sindaco Scarcelli, il presidente del consiglio Lacava, l’assessore Straface, alcuni consiglieri comunali, le scolaresche, diversi cittadini e famigliari degli stessi operatori, alcune associazioni tra cui un Sorriso agli emigranti, la Croce Rossa Italiana, le associazioni Protezione civile e sanità e i volontari di protezione civile dei radioamatori E.RA. Nutrita la rappresentanza delle forze di polizia che quotidianamente lavorano al fianco dei vigili del fuoco: i Carabinieri forestali delle stazioni di San Giovanni e di Lorica, la locale tenenza della Guardia di Finanza e il Corpo di Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore. Presente anche il Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale – Ittico – Venatoria LIPU, coordinamento provinciale di Cosenza. La manifestazione ha visto la celebrazione della santa messa all’interno dei locali dell’autorimessa e successivamente, l’attenzione dei presenti si è spostata nello spiazzale della caserma dove con grande professionalità i Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore hanno dato prova delle loro abilità, con simulazioni di interventi su incidente stradale e in caso di incendio.

Molto significativa, all’inno di Mameli, la distesa da parte di alcuni vigili imbracati, di una grande bandiera tricolore che ha avvolto tutti i piani della caserma. Al termine della cerimonia un ricco buffet ha concluso la manifestazione, tenutasi grazie alla calorosa accoglienza che i pompieri quest’anno hanno voluto riservare alla cittadinanza di San Giovanni in Fiore. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore è uno dei più importanti presidi per il pubblico soccorso della Calabria, essendo dislocato tra Cosenza e Crotone nel cuore della Sila.

Il comando silano si occupa di intervenire su uno dei territori più boscati e complessi dal punto di vista dei collegamenti con i vari centri della Sila e della Presila cosentina e crotonese. Dopo decenni di attese e dopo presidi inizialmente di volontari, si è passati alla presenza stagionale e poi finalmente la sede di San Giovanni in Fiore è diventata permanente, garantendo perciò, un’ulteriore garanzia verso la popolazione e verso il vasto territorio di competenza.