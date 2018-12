Traffico in tilt nel Quartiere Farina, Sindaco: rimoduliamo la viabilità

La viabilità del quartiere Farina sarà rimodulata. l sindaco Ugo Pugliese, sentiti gli assessori Pedace e De Luca e il dirigente ingegner Germinara, ringraziando i cittadini del quartiere Farina con i quali il dialogo è stato costante e produttivo, ha deciso di modificare la viabilità nel quartiere Farina.

La viabilità sarà rimodulata al fine di consentire un più fluido scorrimento del notevole flusso di autovetture, creando precedenza a coloro che provengono da via Nazioni Unite.

Al contempo ulteriori soluzioni saranno adottate successivamente alla verifica di percorsi alternativi sui quali l'amministrazione è già al lavoro.

La decisione comprende la valutazione e la constatazione di non poter sincronizzare i lavori necessari con gli interventi sulla viabilità alternativa, come invece era programmato.

In questa condizione si è deciso di privilegiare le istanze dei cittadini emerse nelle settimane di lavori e di procrastinare gli interventi al momento in cui essi non produrranno alcun"effetto collaterale" per i crotonesi.