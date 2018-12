Protesta Lsu-Lpu: incontro con Prefetto poco esaustivo per i sindacati, si va avanti ad oltranza

L’incontro tenuto con il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino,(LEGGI) non si è rivelato risolutivo per i segretari generali della Cgil, Angelo Sposato, della Cisl, Tonino Russo, e della Uil, Santo Biondo,che dopo aver interloquito con i precari ex Lsu-Lpu hanno annunciato una protesta ad oltranza.

Dunque gli i lavoratori precari hanno deciso di occupare nuovamente i binari 1 e 2 della stazione lametina fino a quando dal governo nazionale non arriveranno risposte sull'inserimento di un emendamento alla manovra di bilancio, con lo stanziamento di 50 milioni, che consenta la prosecuzione del loro percorso di stabilizzazione..

I sindacati intanto hanno inoltrato al governo nazionale, attraverso il prefetto, la sollecitazione di un'immediata convocazione di un tavolo di confronto sulla vertenza o di un impegno formale del governo nazionale a risolvere la problematica in tempi brevi.