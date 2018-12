Depuratore Crotone, confermato dai dati: nessun rischio per la salute dei cittadini

Nessun rischio per la salute dei cittadini a Crotone, dove la tromba d’aria che domenica scorso ha distrutto diverse attività produttive nella zona industriale, aveva danneggiato anche il depuratore industriale (LEGGI).

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha voluto tranquillizzare ulteriormente la cittadinanza, “non c'è alcun rischio … rispetto all'impianto di depurazione”, ha affermato.

Il dato - che già era stato evidenziato nel corso della video conferenza svoltasi in Regione la scorsa settimana - è stato confermato infatti dai dati tecnici inviati al primo cittadino pitagorico da Syndial con la quale è stato costantemente in contatto in questi giorni.

“È stata quindi scongiurata la possibilità di inquinanti verso l'esterno e verso il mare con accorgimenti messi in campo subito si è procedute alle varie analisi del caso che oggi confermano il dato già espresso”, ha spiegato Pugliese.

L'impianto Corap è in marcia regolarmente e a regime e ha disponibilità di recezione senza problemi.

Lo stesso impianto di barriera idraulica è regolarmente a regime e le acque di falda emunte dai pozzi di barriere vengono convogliate senza nessun ostacolo.