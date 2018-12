Protesta Lsu/Lpu, liberati in binari in attesa della riunione in prefettura

Gli oltre 500 precari della Calabria hanno deciso di liberare i binari occupati questa mattina a Lamezia Terme (LEGGI) per protestare contro la bocciatura degli emendamenti in commissione Bilancio della Camera, emendamenti presentati per far proseguire il percorso di stabilizzazione agli oltre 4500 lavoratori della regione.

Gli ex Lsu/Lpu hanno preso la decisione in attesa del vertice in prefettura ma tuttavia manterranno il presidio della stazione in attesa degli sviluppi della vertenza. I dimostranti chiedono un provvedimento che possa consentire loro di proseguire l’attività negli enti in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.