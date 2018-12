Sfruttamento della prostituzione: un arresto e una denuncia a Crotone

Nel corso di un’attività di controllo contro la prostituzione domiciliare e lo spaccio di stupefacenti, fatta a Crotone, una 42enne rumena, è stata arrestata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, mentre un’altra donna 50enne, di nazionalità cinese, è stata denunciata.

Sono stati controllati in tutto 98 veicoli, identificate 84 persone di cui 43 extracomunitari, sette le persone accompagnate in ufficio per accertamenti, effettuate diverse perquisizioni che hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di stupefacenti.

La campagna di prevenzione è stata condotta dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e dalle volanti di Polizia del capoluogo pitagorico su disposizione del Questore di Crotone Massimo Gambino. I servizi proseguiranno per tutto il periodo delle festività natalizie.