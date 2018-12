Corigliano-Rossano, avviati i festeggiamenti in onore di Santa Barbara

Il Comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Corigliano Calabro, Pietro Di Giovanni ed il personale militare e civile del Compartimento marittimo hanno festeggiato Santa Barbara, la celeste patrona della Marina Militare, martedì 4 dicembre con una celebrazione eucaristica nella Chiesa - Santuario di Santa Maria ad Nives, nel quartiere marinaro di Schiavonea, presieduta da Padre Lorenzo Fortugno, delegato dall’Arcivescovo di Rossano-Cariati monsignor Giuseppe Satriano.

Alla Santa Messa hanno preso parte autorità militari e civili, tra cui il Commissario Prefettizio Domenico Bagnato, il Vicario del Questore di Cosenza Salvatore Barillaro, il Comandante del Gruppo di Sibari della Guardia di Finanza Valerio Bovenga, , il Comandante della Compagnia Carabinieri di Corigliano Cesare Calascibetta, i Comandanti della Tenenza e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza Domenico Allevato e Alberto Mario Congedo, rappresentanze di alcuni dei comuni costieri, della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Cosenza.

Padre Lorenzo ha sottolineato le virtù eroiche della martire Santa Barbara ma anche evidenziato come l’operato della Guardia Costiera si richiami ai valori profondi di amore per il prossimo, coraggio e dedizione e spirito di servizio e fedeltà alle istituzioni, che devono ispirare l’agire comune anche nei momenti difficili.

Il Comandante della Capitaneria, nel ringraziare gli intervenuti alla cerimonia per la concreta vicinanza dei rappresentanti dello Stato, ha fatto rilevare come lo spirito della protettrice Santa Barbara, di fedeltà al servizio, sproni il personale della Marina tutto soprattutto nei momenti difficili, esortando gli uomini e le donne del Corpo a compiere sempre al meglio il proprio dovere in favore dei cittadini ed al servizio delle istituzioni.