Controlli nella Locride, scoperti e sequestrati 5 chili di marijuana

Più di 5 chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri di Locri nei comuni di Siderno e Benestare e due persone, invece, arrestate per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nell’ultimo fine settimana, i militari hanno effettuato una serie di controlli a tappeto e diverse perquisizioni.

A Siderno, i carabinieri della stazione locale, hanno così fermato un 30enne del posto, G.R. Nel corso di una perquisizione eseguita nella sua abitazione, è stato scoperto un chilo e mezzo di marijuana suddivisa in due involucri in cellophane, custoditi in altrettanti scatoloni che erano riposti in un garage adiacente alla casa. Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione.

A Benestare, invece, in arresto è finito un 25enne, D.M. Anche in questo caso, eseguendo una perquisizione a casa del giovane insieme ai colleghi dei Cacciatori di Calabria, i militari hanno trovato 15 involucri di plastica termosaldati, contenenti in tutto circa 4 chili di marijuana.

La droga era in un terreno vicino all’abitazione, all’interno della fitta vegetazione, dove il 25enne aveva cercato invano di nasconderla prima dell’irruzione dei Carabinieri.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato: se immesso sul mercato avrebbe fruttato 50mila euro.