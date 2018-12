Pastore di Capistrano derubato di 38 capre e due cani. Avviate le indagini

Si sono prima introdotti nell’ovile, scassinando la porta di accesso, e poi con un camion hanno portato via 38 capre e due cani.

È successo la scorsa notte a Capistrano, dove un pastore diversamente abile è stato derubato del bestiame in località Driale-Netto.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso allevatore. L’uomo, come ogni mattina, si è alzato all’alba per mungere le capre e per poi portarle al pascolo.

Arrivato davanti all’ovile ha visto però la porta forzata. Ha quindi denunciato il furto degli animali, sua unica fonte di sostentamento. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.