Tir sbanda e finisce contro guardrail sull’A2. Autista sbalzato fuori, è grave

Stava percorrendo l’autostrada A2 del Mediterraneo, sulla tratta di Vibo Valentia, quando per cause in corso di accertamento, un autoarticolato è andato ad impattare contro il guardrail.

L’autista è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ed è stato ritrovato dai soccorritori in un pozzetto per la raccolta delle acque piovane.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

La corsia sud dell'A2 è rimasta chiusa per il periodo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e recupero dell'autoarticolato, durate alcune ore.