Crotone. Conduttura rotta, i lavori finiranno in serata

Sebbene siano proseguiti anche per tutta la notte non sono stati ancora completati i lavori che la Congesi sta effettuando da ieri su una condotta dell’acqua in via Santa Croce del capoluogo (LEGGI).

Alcuni cosiddetti “sottoservizi”, elettrici e del gas, hanno infatti rallentato gli scavi e l’esecuzione delle riparazioni al danno, improvviso, subito dalla conduttura.

La società che gestisce il servizio idrico in città sta cercando di ridurre al minimo i disagi erogando la portata minima possibile. Si prevede che il servizio si stabilizzerà in serata.