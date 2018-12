Emergenza baraccopoli: allestite 10 tende, in 30 trasferiti nella nuova tendopoli

Nel pomeriggio di oggi, indetta dal Prefetto Michele di Bari, si è svolta, nell’ufficio territoriale di Governo, una nuova riunione per fare il punto sulla situazione dopo l’incendio avvenuto nella notte del 1° dicembre nella baraccopoli di San Ferdinando, ed in cui ha perso la vita un giovane gambiano. (LEGGI)

Già nell’immediatezza della tragedia il Prefetto aveva convocato nel Comune della cittadina reggina, un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui erano state stabilite una serie di iniziative, alle quali si è dato corso tempestivamente già da ieri.

Così si è provveduto al trasferimento nella nuova tendopoli dei 30 immigrati che alloggiavano nelle baracche distrutte dal fuoco, provvedendo, a venire incontro alle loro prime esigenze.

Oggi, poi, la Protezione Civile della Città Metropolitana, assistita dalle associazioni di volontariato, ha consegnato 10 tende allestite con 30 posti letto ed effetti letterecci.

Il Ministero dell’Interno, attraverso il Capi, ha fornito poi al Comune di San Ferdinando 500 sacchi a pelo e 470 coperte, assegnati alla stessa baraccopoli; oltre a due padiglioni igienici mobili che verranno montati dalla Protezione Civile Regionale.

Nella riunione - che si è conclusa da pochi minuti - il Prefetto, dopo avere illustrato le iniziative già attuate, ha confermato l’impegno delle Istituzioni per garantire condizioni di accoglienza dignitose per i lavoratori extracomunitari.

In particolare sarà verificata la possibilità di allestire dei moduli abitativi in un sito idoneo ospitare i della baraccopoli. È prevista, inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, una sistemazione in ambito degli Sprar.

Gli esiti di questi accertamenti saranno valutati nel corso di un altro Tavolo permanente, istituito dall’Utg, e già convocato il prossimo 12 dicembre, con la partecipazione del Presidente della Regione.

All’incontro di oggi hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Metropolitana, il Sindaco di San Ferdinando, Rappresentanti della Protezione Civile regionale e delle organizzazioni sindacali di categoria.