Campionato invernale di nuoto, III posto per l’Arvalia Lamezia

Bilancio positivo per la Arvalia Nuoto Lamezia, che ha dimostrato ancora una volta di essere in continua crescita e di avere intenzione di migliorarsi sempre più. La società è stata impegnata nel V Trofeo Furfaro – Trofeo Propaganda I Tappa Campionato Invernale, svoltosi sabato 1 dicembre alla Piscina Apan e domenica 2 dicembre al Centro Sportivo Parco Caserta, conquistando il III posto di Società Propaganda.

Diversi i nuotatori lametini che hanno conquistato il gradino più alto del podio: nella mistafetta 4x25 stile libero esordienti c sono stati Valeria Turtoro, Riccardo D’Ippolito, Daniel Lico e Giorgia Bisurgi a meritare la medaglia d’oro. Bronzo per Desire Perri, Pino Cuda, Felicia Conace e Domenico Strangis nella staffetta 4x25 mix esordienti. E ancora oro per Giulia Cianflone, argento per Fabiola Currado, Amelie Signore, Giorgia Bisurgi, Valeria Turtoro, Daniel Lico, Flavio Cozzoli, e bronzo per Antonio Lento e Francesco Gallo che hanno regalato delle performance natatorie davvero convincenti.

Ma lo scorso weekend è stato piuttosto articolato per la Arvalia, che ha altresì gareggiato con estremo entusiasmo presso la Piscina Giovino di Catanzaro Lido, dove si è disputato il II Trofeo ‘Città tra i due mari’ di Nuoto Master, e anche a Vibo Valentia, dove si è svolto il concentramento di pallanuoto propaganda nel corso del quale i piccoli allievi della Arvalia sono riusciti a ottenere ottimi risultati pur essendo alla loro prima esperienza.

Su tre gare, infatti, i giovanissimi nuotatori lametini hanno avuto la meglio sia contro la Cosenza Nuoto che contro il Vibo Ipponium, regalando grandissima soddisfazione alla loro fiera società. Sono stati 11 ragazzini dai 9 ai 12 anni gli artefici di questo nuovo trionfo: Francesco Muraca, Kevin Fava, Giuseppe Mascaro. Lorenzo Muraca, Raffaele Bianchi, Cristian Strangis, Domenico Furci, Battista Buongiovanni, Luca Moraca, Pietro Perri ed Emmanuele Salatino.

In generale, un risultato positivo per l’intero movimento propaganda calabrese che, specie per quanto riguarda la pallanuoto, mancava sullo scenario sportivo regionale. In particolare, un risultato davvero positivo per la Scuola Nuoto lametina e per il settore propaganda – di nuoto e pallanuoto - nato come una piccola realtà che sta dimostrando che con caparbietà, tenacia e lavoro i riconoscimenti non tardano ad arrivare e che con questo week end si unisce al progetto agonistico della società Arvalia Nuoto Lamezia.