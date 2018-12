La Congesi, la società che gestisce il servizio idrico a Crotone, sta eseguendo dei lavori per riparare l'improvviso danno verificatosi alla conduttura idrica in via Santa Croce. I lavori stanno richiedendo più interventi.

Tuttavia il danno alla conduttura è notevole. I lavori proseguiranno fino a tarda notte e, presumibilmente, il servizio idrico non potrà essere ripristinato prima di domani mattina.