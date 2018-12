Stazioni sicure, tre denunce per detenzione di droga

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà perché trovate in possesso di hashish. La droga, sequestrata, è stata scoperta durante i controllo dell’attività “Stazioni Sicure”, portata avanti in tutti gli scali calabresi.

Sono così stati identificati 1400 viaggiatori, effettuati 45 servizi di scorta ai treni che hanno permesso di monitorare circa 75 convogli ferroviari e impiegate circa 50 pattuglie per il controllo degli scali ferroviari.

La Polfer ha anche contribuito nei servizi di ordine pubblico in occasione di eventi che hanno interessato l’area ferroviaria, garantendo 32 servizi specifici.

Gli Agenti del Compartimento Calabria hanno intensificato le attività di vigilanza all’interno degli scali della provincia di Reggio Calabria, con servizi di identificazione e di controllo, anche in occasione dell’operazione effettuata il 29 novembre

Grazie anche all’utilizzo degli smartphone di nuova generazione in dotazione alle singole pattuglie è stato possibile monitorare la presenza dei viaggiatori nelle stazioni più affollate, allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza.