Decreto sicurezza, riunione al Comune di Crotone

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, è preoccupato per le conseguenze del decreto sicurezza. Per questo motivo questa mattina si è tenuta nella Sala Giunta del Comune di Crotone una riunione alla quale con l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano e la Consigliera Regionale Flora Sculco hanno partecipato i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore.

Durante la riunione la Romano ha inviato una nota al Prefetto per avere un quadro conoscitivo della situazione attuale e della relativa evoluzione. E ha chiesto di convocare un tavolo di coordinamento che preveda la presenza dell'Amministrazione Comunale, oltre che degli Enti del terzo settore, della Regione e dell'Ente gestore del Cara.

Nei giorni scorsi, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto, 24 migranti, fra i quali donne, minori e bambini dal Centro di Accoglienza S. Anna sono stati riversati in città. Le prime risposte all’emergenza creatasi sono state date dagli Enti del Terzo Settore. Tuttavia allo stato non si conoscono i dati relativi alle persone che saranno successivamente in uscita dal Centro di Prima Accoglienza di Isola Capo Rizzuto che è uno dei più grandi d’Europa.

A questo si aggiunge la presenza di altri senza tetto che stanziano nei pressi della stazione ferroviaria. Non essendo in grado di prevedere quali possano essere gli sviluppi dell’applicazione del Decreto si è fortemente preoccupati di quali possano essere le conseguenze sul territorio con la presenza massiccia di senza tetto e delle situazioni che si potranno verificare.