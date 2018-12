Il Comune punta a ridare alla città gli impianti sportivi, si parte con la Piscina Olimpionica

Autorizzati gli allenamenti delle squadre agonistiche iscritte alla Federazione Italiana Nuoto presso la piscina olimpionica comunale.

Il sindaco Ugo Pugliese che in questi giorni, insieme agli assessori De Luca, Frisenda e Pedace e del dirigente Ing. Cerminara, sta lavorando per ridare alla città uno degli impianti più importanti dal punto di vista sportivo e sociale, in attesa della definizione del percorso che l'amministrazione sta perseguendo attraverso la nuova linea che prevede la gestione degli impianti comunali in modo virtuoso ed obbiettivo, ha dato disponibilità affinché gli atleti possano effettuare gli allenamenti presso la struttura.

La comunicazione inviata al Consorzio Daippo prevede che si possa garantire la prosecuzione degli allenamenti indispensabili per il proseguimento delle attività e degli impegni sportivi in atto da parte degli atleti delle squadre agonistiche FIN .

Dal lunedì al sabato, in osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale gli atleti potranno utilizzare, in questa fase, l'impianto sportivo

Già nei scorsi giorni il sindaco aveva autorizzato la concessione dell'impianto per lo svolgimento della partita della Rari Nantes Crotone impegnata nel campionato di serie A di pallanuoto.

L'impegno dell'amministrazione prosegue per la definizione della assegnazione definitiva della gestione dell'impianto.

“Noi vogliamo che Crotone sia città dello Sport ma allo stesso tempo delle regole” dichiara il sindaco Ugo Pugliese.