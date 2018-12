Shopping natalizio con soldi falsi presi sul web: denunciati 5 giovani cosentini

La tentazione di poter fare acquisti per il Natale deve essere stata tanta e così 5 minori del cosentino, in particolare di Corigliano, Rossano, Oriolo e Trebisacce, si sono fatti conquistare dall’opportunità proposta sul web di avere un gruzzoletto di 5 mila euro da poter usare per acquistare vari articoli.

Le banconote, palesemente contraffatte e provenienti da Napoli , venivano vendute, in più tranche, a pacchetti in tagli da 100, 50 e 20, e i ragazzi hanno colto l’occasione ricevendo un acconto di 1650 euro falsi al prezzo di 500 euro.

La denuncia di alcuni commessi, che a chiusura cassa si sono accorti dell’inganno subito, ha fatto partire un indagine da parte dei carabinieri.

Grazie alle immagini della videosorveglianza è stato individuato un 16enne che poi ha confessato e consegnato il cellulare ai carabinieri. Così si è potuto risalire agli altri responsabili nonché ad una donna di 42 anni ed il figlio 18enne, di Napoli, responsabili della fabbricazione e spedizione delle banconote contraffatte.