Scuola: protesta al Liceo Siciliani di Catanzaro, carenze nella struttura

Questa mattina presso la sede centrale del Liceo Scientifico Siciliani di Via Turco a Catanzaro si è tenuta una manifestazione, in seguito alla segnalazione ed al riscontro, da parte di professori e studenti, di gravi carenze per quanto riguarda la struttura del plesso.

"Si va - informa una nota stampa di Giovani comunisti della federazione di Catanzaro - dai problemi legati alle LIM, all’impianto elettrico, passando per vari certificati di sicurezza. Gli studenti, ancora una volta, devono far sentire la propria voce per far valere norme e diritti che dovrebbero essere ampiamente accettati e riconosciuti in un paese come il nostro. Invece dobbiamo constatare che la stragrande maggioranza degli edifici non risponde alle norme di sicurezza (in Calabria sono il 90%)".

"Lo avevamo già detto in occasione delle manifestazioni studentesche del 12 ottobre: si potrà parlare di “scuole sicure” solamente quando verrà attuato un piano nazionale per l’edilizia scolastica. C’è bisogno di fondi, non di propaganda!

Continueremo, quindi, a rivendicare il diritto, per studenti e lavoratori della scuola, a svolgere le lezioni in ambienti sicuri e che rispondono alle normative vigenti", si legge infine.