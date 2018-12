Paura a Cosenza per un incendio: attico distrutto, nessun ferito

Fiamme in un palazzo su corso Mazzini a Cosenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha interessato un attico vicino al municipio bruzio. Il rogo, sviluppatosi mentre in casa non c’era nessuno, avrebbe avuto origine dalla canna fumaria del termo-camino. L’allarme è scattato solo quando le fiamme hanno avvolto la copertura esterna risultando visibili.

Le vie adiacenti sono state temporaneamente chiuse al traffico da carabinieri e polizia ma non sarebbe stato necessario evacuare l’edificio. Intanto, la coppia che risiede nell’appartamento è giunta sul posto ed ha permesso ai vigili, che stavano spegnendo l’incendio dall’esterno con l'autoscala, di entrare dalla porta principale e aprire le finestre per far fuoriuscire il fumo. Purtroppo, la casa è stata distrutta, la donna è stata colta da malore e soccorsa sul posto.