Smaltimento illegale di rifiuti a Serra San Bruno, sequestri e denunce

Tre persone sono state denunciate per smaltimento illegale di rifiuti. I tre sono stati “beccati” dai carabinieri forestali di Serra San Bruno mentre eseguivano lavori per la posa di alcuni cavi per conto dell'Enel.

Così i militari hanno denunciato i tre uomini, tra cui il titolare della ditta esecutrice ed il responsabile di cantiere alla Procura di Vibo Valentia e hanno sequestrato, con la collaborazione dei colleghi della Radiomobile di Serra, i siti privati di 400 e 300 metri quadri su cui venivano smaltiti illegalmente i rifiuti per un totale di 150 metri cubi complessivi.