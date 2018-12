Scontava i domiciliari gestendo a casa lo spaccio di marijuana: arrestato 25enne

Con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano, hanno arrestato A.D. ,di 25anni.

A.D., benché sottoposto alla detenzione domiciliare per i reati estorsione e rapina, abvrebbe continuato a delinquere.

La Polizia, dopo accurate verifiche, durante una perquisizione domiciliare ha rinvenuto infatti della marijuana, accuratamente suddivisa in dosi, l’occorrente per il taglio ed il confezionamento delle dosi, nonché un bilancino di precisione e 500€ in contanti di piccolo taglio.