Cronaca nel crotonese: il report settimanale della Polizia

Tre arresti, quattro denunce, 515 persone identificate e 464 veicoli controllati, 16 sanzioni elevate, 3 fermi di mezzi eseguiti, 9 perquisizioni eseguite e 3 controlli ad esercizi pubblici eseguiti con annessa sanzione. È questo il report delle attività svolte nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”, dagli agenti della Questura di Crotone.

In particolare, nella prima mattinata del 25 novembre, il personale dell'U.P.G.S.P.-Squadra Volanti ha deferito all'A.G. in stato di libertà, V. I., rumeno, classe 26enne, per il reato di rifiuto di declinare le proprie generalità e possesso di oggetti atti ad offendere, nella fattispecie un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 17 e lama 8 cm. Nella stessa circostanza il personale operante ha deferito O. V., rumeno, 39enne, per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

A seguito dello sbarco avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 novembre scorso, di 78 migranti che a bordo di un’imbarcazione a vela denominata “MERLIS” battente bandiera turca, hanno raggiunto località Capo Cimiti di Isola Capo Rizzuto (LEGGI), il personale della Squadra Mobile, dopo intensa attività info-investigativa, ha fermato due cittadini extracomunitari, presunti scafisti. I due soggetti, ritrovati presso la stazione ferroviaria di Crotone, con bagagli, all’interno dei quali venivano rinvenuti indumenti bagnati e sporchi di sabbia, sono T. D., 29enne, e B. R., 19enne, entrambi di nazionalità lettone, sono stati tratti in arresto per il reato, in concorso, di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, e su disposizione dell'A.G. tradotti presso la locale Casa Circondariale.

Nella giornata di mercoledì 28 novembre, personale dell’U.P.G.S.P. ha segnalato al Sig. Prefetto, un minorenne in quanto assuntore di sostanza stupefacente. Lo stesso all’esito di un controllo veniva trovato in possesso di 1.4 gr di marijuana.

Nella serata di ieri, il personale della Squadra Volanti ha tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato alla chiesa Evangelica locale e resistenza a Pubblico Ufficiale, T. N. cittadino ghanese, senza fissa dimora. (LEGGI)



Inoltre, il personale della Squadra Mobile ha effettuato, nella giornata di mercoledì 28 novembre, una serie di perquisizioni locali, all’esito delle quali è stato deferito in stato di libertà alla competente A.G., per il reato di detenzione abusiva di munizionamento, un 56enne di Isola di Capo Rizzuto. Nello specifico, all’interno di un fienile, sono state rinvenute 109 cartucce cal. 9 marca “Luger”, di cui 99 a piombo teflonate e 10 camiciate, tutte custodite all’interno di un barattolo di vetro a chiusura ermetica avvolto da un sacchetto di cellophane di colore nero. Il munizionamento veniva debitamente sequestrato.