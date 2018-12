Sul furgone con una pistola con colpo in canna e due caricatori, arrestato pregiudicato

Un 49enne pregiudicato di Sant’Eufemia d’Aspromonte è finito in arresto dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione locale e di Sinopoli in possesso di una pistola cal. 7,65 con la matricola abrasa e colpo in canna oltre che col caricatore pieno, altri due caricatori pieni di munizioni e un coltello vietato.

L’uomo, G.C. le sue iniziali, nella serata di giovedì scorso viaggiava su un furgone quando è stato fermato dai militari per un controllo personale e veicolare.

La perquisizione del mezzo ha subito dato esito positivo: i carabinieri hanno infatti visto subito il coltello e l’arma mentre il 49enne cercava di nascondere i restanti caricatori tra giacca e pantaloni, azione che non è sfuggita ai militari.

Constato il palese reato, l’uomo è stato dichiarato in arresto e per lui si sono aperte le porte del carcere “Arghillà”. La pistola e le relative munizioni sono state sequestrate per essere successivamente sottoposte ad approfondite analisi tecniche del caso.