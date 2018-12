Capannone abusivo a Strongoli, il proprietario lo demolisce

Un capannone abusivo, realizzato a Strongoli Marina e posto sotto sequestro nell’aprile scorso dai Carabinieri Forestali, è stato demolito nei giorni scorsi.

Diversamente dal solito, l’iniziativa è stata presa dall’autore dell’abuso in via di autotutela e in seguito all’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione comunale.

Il manufatto, messo in piedi da qualche anno, era stato costruito in prossimità della linea di costa e a circa 10 m dall’alveo di un corso d’acqua e dunque classificato a rischio.

Il proprietario dell’immobile si è fatto carico anche delle spese per il suo abbattimento.