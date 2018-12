A2, lavori in corso: domenica chiusa la rampa in ingresso a Reggio

Per consentire il prosieguo degli interventi di sostituzione delle barriere guard-rail con nuove barriere ‘new jersey’ lungo il Raccordo Autostradale di Reggio Calabria, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare.

Nella giornata di domenica, - informa Anas - dalle ore 06:00 alle ore 21:00 sarà in vigore la chiusura – con esclusione di tutti i mezzi di soccorso - della rampa di ingresso in direzione Taranto dello ‘svincolo CE.DIR. Reggio Centro’ in corrispondenza del km 3,550.

Il traffico veicolare verrà deviato sui percorsi alternativi lungo la viabilità comunale.

I lavori rientrano nel piano di manutenzione di Anas per la messa in sicurezza delle tratte calabresi, per un investimento complessivo di 10 milioni e 588 mila euro che prevedono - oltre al risanamento della pavimentazione - l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento strutturale dei viadotti, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il rifacimento della segnaletica verticale e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione.