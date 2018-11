Pallavolo: impegno in trasferta per la Provolley Crotone a Lamezia

Raffaele Pelaia

Impegno in trasferta per la Provolley Crotone che sarà di scena sul campo della Volo Virtus Lamezia. Sarà uno scontro diretto visto che i pitagorici precedono di un solo punto in classifica i lamentini e sperano di tornare a casa con una vittoria che possa lasciare ancor più indietro gli avversari.

Che però stanno vivendo un buon momento, Lamezia infatti viene dalla bella vittoria in trasferta contro la Pallavolo Milani ed ha tutte le intenzioni di dare continuità ai propri risultati e tirarsi fuori da una zona di classifica non proprio tranquillissima. Allo stesso tempo però Crotone vuole centrare la terza vittoria consecutiva in trasferta, i ragazzi di mister Salvatore Celico la scorsa settimana hanno in parte tenuto testa alla capolista e adesso sperano di tornare a far punti il prima possibile.

Ci vorrà una prestazione all’insegna della concentrazione e della determinazione per riuscire a ottenere un risultato positivo e capace di muovere la classifica. “È un match molto importante per noi - commenta mister Celico - ci siamo preparati bene negli ultimi giorni per arrivarci nel migliore dei modi, non possiamo permetterci cali di concentrazione visto che di fronte troveremo una squadra agguerrita e che vuole costruire la sua salvezza tra le mura amiche. Anche nei momenti difficili non ci dovremo disunire, aiutandoci concretamente e poi alla fine vedremo quanto saremmo riusciti a raccogliere”.