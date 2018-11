“Sindaco ti auguro di fare la fine di Falcone e Borsellino”, denuncia a Crotone

“Sindaco ti auguro di fare la fine di Falcone e Borsellino” è quanto è stato scritto su Facebook contro il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese che ha depositato una denuncia querela alla Procura della Repubblica contro l'autore del post apparso questa mattina sul social network.

A quanto pare l'autore del post stava constatando “Ore 10 e siamo ancora qua” riferendosi ai disagi subito dagli automobilisti a causa della nuova rotatoria che il Comune sta realizzando nel quartiere Farina e che nei giorni scorsi ha provocato un'accesa polemica con gli abitanti della zona.

“Questa vergogna è inaccettabile! E non per la minaccia rivolta al sindaco. Ma perché non è accettabile, vergognoso, abominevole che si insulti la memoria di eroi dello Stato. Che hanno dato la vita per l'affermazione della legalità. Crotone non è questa!”. È il commento di Pugliese al post che lo riguarda.

“Ho deciso – si legge nel post del primo cittadino di Crotone - di rendere pubblico questo post che è stato postato su Facebook, oltre che prevedere di denunciare chi lo ha scritto alle autorità competenti, non per l'insulto subito ma perché non evidenziare questa vergogna sarebbe mortificare i cittadini crotonesi che sono persone perbene. Un simile post offre al mondo una immagine che non appartiene a Crotone, non appartiene ai miei concittadini. Per una rotatoria! Da una rotatoria si passa, anche con disagio. La strada davanti a Falcone e Borsellino è stata tranciata. Dobbiamo inchinarci davanti a questi uomini”.

“Scelte amministrative – continua Pugliese - si possono anche discutere, si possono anche esporre con la civiltà che ha caratterizzato un gruppo di cittadini che sono stati ricevuti nella Casa Comunale. Ma questa deriva che hanno assunto i social non è ammissibile. Cosa insegniamo ai nostri figli? Che esempio diamo? Leggo di tutto ormai.

Ho taciuto davanti ad insulti gratuiti, che toccavano personalmente me e la mia famiglia. Perché sono il sindaco di questa città e non scendo nelle polemiche inutili, sterili, inconsistenti di pochi leoni da tastiera. Ma adesso la misura è colma. No. Non ci sto!”

“Questo vergognoso post – conclude il sindaco - non rappresenta la città di Crotone che rispetta chi ha lottato per la legalità, per l'affermazione dello Stato contro la criminalità. Ecco perché lo denuncio. Perché non è questa Crotone. Non è in questo vergognoso post. Crotone è fatta di gente perbene”. In caso di condanna dell'autore del post, annuncia il sindaco, le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno saranno devolute in beneficenza.