Pugliese (Cciaa): “tornado, chiesto stato di calamità per le imprese colpite”

Con riferimento agli eventi climatici dei giorni scorsi il presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese informa che, in collaborazione con Unioncamere, è stata avviata l’attività di monitoraggio dei danni subiti dalle imprese locali a seguito della furia del tornado.

“In aggiunta all’avvio del monitoraggio – spiega il Presidente Alfio Pugliese – abbiamo anche trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità per le imprese danneggiate. Stiamo mettendo, quindi, in campo ogni azione possibile per aiutare i nostri imprenditori a fronteggiare questo terribile momento e far sì che il territorio provinciale, già provato dal punto di vista economico, possa superare tale ennesima criticità”.

“Abbiamo, inoltre, convocato – conclude Alfio Pugliese – un incontro, in programma per il prossimo martedì 4 dicembre, alle 15, presso la Camera di commercio di Crotone, a cui sono invitate tutte le associazioni di categoria e le imprese danneggiate per comunicare loro gli aggiornamenti sulle attività in corso e ascoltare le loro istanze in merito alla problematica”.