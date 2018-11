Villa, il parere di Porpiglia (Lega): “puntare sulla nuova autorità dello Stretto”

“Una migliore pianificazione coordinata della politica dei trasporti nell’area integrata dello stretto tra le due città metropolitane e quindi l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto” è l’idea sostenuta ieri in consiglio comunale a Villa san Giovanni sulla nuova Autorità portuale dello Stretto da Francesca Anastasia Porpiglia consigliere Lega-Salvini Premier.

“Cosa che, - ribadisce Porpiglia - fino ad oggi, l’attuale autorità portuale così come costituita (e prevista dalla legge precedente) comprendente anche Gioia Tauro (e tutti i porti Calabresi) non ha saputo né potuto attuare per la natura sostanzialmente diversa dei porti. Il porto di Villa San Giovanni non ha goduto negli anni degli investimenti necessari rimanendo, nonostante sia lo snodo cruciale e più importante dell’attraversamento nello Stretto, la cenerentola tra i vari porti dell’area”.

“La nascita della nuova Autorità potrà dunque essere un’opportunità per Villa San Giovanni e per tutta l’Area dello stretto. Perciò ho chiesto in consiglio pubblicamente al Sindaco, posto che ormai, al di là di ogni posizione politica, pur legittima, la strada è già tracciata e la legge di istituzione in via di definitiva approvazione, di rivalutare la propria posizione per un risultato più concreto che è quello di battersi per far assumere una posizione più centrale nell’ambito della nuova autority a Villa San Giovanni e Reggio Calabria anche con l’ausilio dei nostri parlamentari calabresi ed in primis dell’Onorevole Domenco Furgiuele (Lega-Salvini) e dell’Onorevole Dieni facenti parte della maggioranza di governo ma anche del Senatore di Villa San Giovanni Siclari e dell’Onorevole Cannizzaro” – closa nota.