Danni tromba d’aria, Pirillo (FN): “lo Stato deve aiutare Crotone”

"Voglio esprimere tristezza infinita nel vedere tanti imprenditori in serie difficoltà per via dei danni causati dalla tromba d'aria, in un territorio dove fare impresa è difficilissimo. Amarezza ancora più profonda nell'apprendere che molti dei lavoratori verranno messi in cassa integrazione e tutto questo in prossimità del Natale.” È quanto dichiara Davide Pirillo, Coordinatore regionale Forza Nuova .

Pirillo agginge: “Le calamità non sono colpa di nessuno, le negligenze nel porre rimedio si! Lo stato deve aiutare Crotone, le istituzioni locali devono pretendere aiuto. Solidarietà!"