Abusivismo e gestione di rifiuti incontrollata: sequestrata area di 20 mila mq a Borgia, 2 denunce

A Borgia, nel catanzarese,i Carabinieri della locale Stazione e il personale della Polizia Locale hanno concentrato la loro attenzione in località Fiasco Baldaia e in particolare ad un’area recintata di circa 20.000 mq sulla quale sorgevano diversi fabbricati in muratura e lamiera, oltre a due impianti di lavorazione di materiale inerte, di cui uno dismesso ed uno funzionante.

L’attività h subito portato riscontro positivo poiché quasi tutta l’area interessata era stata adibita al deposito del predetto materiale, estratto da una montagna limitrofa, nonché ad una discarica abusiva di rifiuti speciali, piazzata a macchia di leopardo e in modo incontrollato.

Il proprietario dell’area e quello dei due citati impianti per la lavorazione degli inerti, rispettivamente un 46enne e un 52enne, sono stati denunciati in stato di libertà per abusivismo edilizio e attività di gestione rifiuti non autorizzata commessi su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico.

L’area, posta in sequestro, sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti al fine di quantificare il materiale estratto e verificare eventuali danni ambientali.